إيفرتون يخطط لضم نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه يوجد اهتمام من جانب الإسباني رافائيل بينيتيز المدير الفني الجديد لإيفرتون الإنجليزي بالتعاقد مع الفرنسي كليمنت لينجليت نجم برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانيةإلى أن لينجليت البالغ من العمر 26 عامًا يعتبر من العناصر الأساسية في دفاع النادي الكتالوني خلال الموسمين الماضيين سواء تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني الحالي للبرسا أو كيكي سيتين المدير الفني السابق لبرشلونة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن بينيتيز يخطط لتحسين مستوى دفاع النادي الإنجليزي وبالتالي وضع لينجليت على جدول أعماله على الرغم من امتداد عقده مع برشلونة حتى 2026.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن لينجليت يعتبر من المدافعين المميزين في أوروبا على الرغم من صغر سنه، حيث تواجد مؤخرًا مع منتخب بلاده في كأس أمم أوروبا لكنه جاء ثالثًا في الترتيب خلف فاران وكيمبيمبي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لينجليت سيرفع من مستوى آداء إيفرتون الدفاعي بحكم الخبرات التي اكتسبها من تواجده مع برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إيفرتون يعتبر من الأندية التي ترتبط بعلاقات جيدة مع برشلونة، حيث تعاقد التوفيز مع أكثر من لاعب من البرسا على رأسهم لوكاس ديني وياري مينا وأندريه جوميز.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بينيتيز يفكر أيضًا في التعاقد مع نجم الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي الذي أشرف على تدريبه في نابولي الإيطالي.