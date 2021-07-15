ضبط 5 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

ضبطت مباحث مكتب المخدرات بمديرية أمن القليوبية، خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت مدينتي شبرا الخيمة وقليوب، 5 تجار مخدرات، ضبط بحوزتهم كميات من الهيروين، و3 قطع سلاح أبيض وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من ضباط مكتب مكافحة المخدرات، يفيد شن حملة مكبرة استهدفت مدينتي شبرا الخيمة دائرة قسم ثاني، ومركز شرطة قليوب، أسفرت الحملة عن ضبط 3 عاطلين أثناء استقلالهم سيارة بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وبحوزتهم كمية لمخدر الهيروين والآيس، و3 قطع سلاح أبيض "سكين".



كما جرى ضبط عاطلين أثناء استقلاهم دراجة نارية بدون لوحات معدنية في قليوب، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتفي محمول، وبالكشف عليهما جنائيا تبين أن لهما معلومات جنائية.