Advertisements

رئيس "النواب": زيارة مرزوق الغانم لمصر تثري العلاقات الراسخة والأخوية

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
Advertisements
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر ‏المجلس ‏اليوم الخميس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ‏الكويتي.‏


في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي ‏بالسيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ضيفًا عزيزًا على مصر، واصفًا تلك ‏الزيارة بالتاريخية، وتثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت، متطلعًا لتعزيز ‏التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.‏


من جانبه، أعرب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، عن جزيل شكره ‏وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ بدء الزيارة، مقدمًا ‏التهنئة الى المستشار الدكتور حنفي جبالي على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيرًا ‏إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيدًا للعلاقات الأخوية بين البلدين ‏الشقيقين واصفًا الدور المصري بالريادي.‏


وعقب اللقاء عقدا الجانبان مؤتمرًا صحفيًا أكدا فيه على عمق ‏ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً على ‏الصعيد البرلماني.‏

أخبار تهمك

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يومين

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ حوالي 4 ساعات

بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 9 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يستعد لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 18 ساعة

ماندو العدل مهاجمـاً حلا شيحا: لما تتطلقي متقوليش عايزة أمثل

منذ أقل من ساعة

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:51 ص

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

11:28 ص

بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

12:00 م

ماندو العدل مهاجمـاً حلا شيحا: لما تتطلقي متقوليش عايزة أمثل

11:59 ص

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

09:18 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس