رئيس "النواب": زيارة مرزوق الغانم لمصر تثري العلاقات الراسخة والأخوية

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر ‏المجلس ‏اليوم الخميس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة ‏الكويتي.‏





في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي ‏بالسيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ضيفًا عزيزًا على مصر، واصفًا تلك ‏الزيارة بالتاريخية، وتثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت، متطلعًا لتعزيز ‏التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.‏





من جانبه، أعرب مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، عن جزيل شكره ‏وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ بدء الزيارة، مقدمًا ‏التهنئة الى المستشار الدكتور حنفي جبالي على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيرًا ‏إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيدًا للعلاقات الأخوية بين البلدين ‏الشقيقين واصفًا الدور المصري بالريادي.‏





وعقب اللقاء عقدا الجانبان مؤتمرًا صحفيًا أكدا فيه على عمق ‏ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً على ‏الصعيد البرلماني.‏

