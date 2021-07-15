قتلى في قصف مدفعي على إدلب بسوريا

قتل 5 أشخاص بينهم طفلان وأصيب أكثر من تسعة آخرين في قصف مدفعي على بلدة بريف إدلب شمال غرب سوريا صباح اليوم الخميس .

وقد قصفت مدفعية القوات الحكومية، بلدات إبلين والجينة وبنش والفوعة وعدة قرى في ريف إدلب الجنوبي في تصعيد كبير يستهدف مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السوري ".

وكانت مناطق ريف إدلب الجنوبي، التي تتقاسم السيطرة عليها القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا وهيئة تحرير الشام، تشهد تصعيدًا كبيراً من منتصف الشهر الماضي.