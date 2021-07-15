أحد مسؤولي "حياة كريمة": "الناس قالت أحلامها.. وعملنا على تنفيذها"

كشف شعبان بصيص، مسؤول بمبادرة حياة كريمة بقرية زاوية صقر بالبحيرة، تفاصيل العمل بالقرية ضمن المبادرة، موضحا أن العمل بدأ في القرية ففي فبراير 2020، ويسير على مدار الساعة.





وقال "بصيص"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم عقدوا حوار مجتمعي مع أهالي قرية زاوية صقر لرصد احتياجاتهم والعمل على تنفيذها، معلقا: "الناس قالت كل أحلامها وعملنا على تنفيذها"، لافتا إلى أنه تم التركيز في البداية على رفع كفاءة المستوى الصحي للمواطنين.



