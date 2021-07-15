Advertisements

أحد مسؤولي "حياة كريمة": "الناس قالت أحلامها.. وعملنا على تنفيذها"

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف شعبان بصيص، مسؤول بمبادرة حياة كريمة بقرية زاوية صقر بالبحيرة، تفاصيل العمل بالقرية ضمن المبادرة، موضحا أن العمل بدأ في القرية ففي فبراير 2020، ويسير على مدار الساعة.

وقال "بصيص"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنهم عقدوا حوار مجتمعي مع أهالي قرية زاوية صقر لرصد احتياجاتهم والعمل على تنفيذها، معلقا: "الناس قالت كل أحلامها وعملنا على تنفيذها"، لافتا إلى أنه تم التركيز في البداية على رفع كفاءة المستوى الصحي للمواطنين.

وأضاف أنه تم الدفع بنحو 15 قافلة طبية لأهالي القرية، فضلا عن إجراء عدد من العمليات الجراحية في تخصصات مختلفة، مؤكدا أن الفضل يرجع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وحده في اطلاق هذه المبادرة.

أخبار تهمك

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 17 ساعة

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يستعد لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..أول بعثة تجارية للكاميرون والسنغال تقتنص تعاقدات بقيمة 26 مليون دولار

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بـ"الونش".. محاولات لإنقاذ سكان عقار الطالبية بعد حريق هائل (صور)

منذ حوالي 9 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ ساعة و 26 دقيقة

"الصحة" تفجر مفاجأة مدوية عن مصحة شقيق رامي صبري

منذ يومين

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعة

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات

ماندو العدل مهاجمـاً حلا شيحا: لما تتطلقي متقوليش عايزة أمثل

منذ أقل من ساعة

بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع صفقته الأولى

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:51 ص

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

11:28 ص

بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

12:00 م

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

09:18 ص

ماندو العدل مهاجمـاً حلا شيحا: لما تتطلقي متقوليش عايزة أمثل

11:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس