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محافظ الإسكندرية يكرم متدربي "البرنامج الرئاسي" لتأهيل الشباب للقيادة

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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كرم اليوم الخميس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، متدربي البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وذلك عقب انتهاء فترة تدريبهم بالمحافظة والتي شملت زيارات ميدانية بجميع إدارات المحافظة والأحياء والجهات التابعة للوقوف على كافة آليات العمل في منظومة التنمية المحلية.

واستمع المحافظ إلى رؤية شباب "البرنامج الرئاسي" ومقترحاتهم والتوصيات التي انتهوا إليها خلال فترة تدريبهم بالإسكندرية، ومدى الإستفادة منها في المحافظة.

وأشاد الشريف بتجربة "البرنامج الرئاسي" أنها من أهم البرامج التي تم إطلقها تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وساهمت في تدريب الشباب وتأهليهم ومن ثم تمكينهم.

وأضاف أنه من ثمار البرنامج الرئاسي بالمحافظة هي تواجد نواب المحافظ ومعاونيه بالديوان العام بالإضافة إلى خريجي البرنامج الذين يعملون في عدد من الجهات المختلفة والذين يساهمون بشكل كبير في التنمية والتطوير الإداري بتلك الجهات.

علي الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرامج التدريبية التي تنفذها وتساهم في إعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة ورفع كفاءة العنصر البشري وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير وذلك في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
محافظ الإسكندرية يكرم متدربي "البرنامج الرئاسي" لتأهيل الشباب للقيادة
محافظ الإسكندرية يكرم متدربي "البرنامج الرئاسي" لتأهيل الشباب للقيادة
محافظ الإسكندرية يكرم متدربي "البرنامج الرئاسي" لتأهيل الشباب للقيادة
محافظ الإسكندرية يكرم متدربي "البرنامج الرئاسي" لتأهيل الشباب للقيادة
محافظ الإسكندرية يكرم متدربي "البرنامج الرئاسي" لتأهيل الشباب للقيادة
محافظ الإسكندرية يكرم متدربي "البرنامج الرئاسي" لتأهيل الشباب للقيادة

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محافظ الإسكندرية تأهيل التنفيذيين برنامج رئاسي

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