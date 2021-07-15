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الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية: مبادرة التمويل العقاري الجديدة خدمة للمواطن وتنشيط للقطاع

الخميس 15/يوليو/2021 - 11:30 م
المهندس داكر عبد اللاه
المهندس داكر عبد اللاه
أحمد الشيخ
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قال المهندس داكر عبداللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين ان مبادرة البنك المركزي الجديدة للتمويل العقاري بفائدة ٣٪؜ واقساط تصل الى ٣٠ سنة  بتكليف من الرئيس بعد الفتاح السيسي للبنك المركزي ستوفر سكن ملائم وكريم لكل مواطن بمميزات مغرية جدا كما انها سيكون لها ايضا دور كبير في احداث حالة من الرواج العقاري وحركة في البيع والشراء وكذلك تنشط قطاع العقارات والمقاولات ومواد البناء ايضا .

 

وأضاف المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات صحفية له اليوم ان المطورين العقاريين قاموا خلال الفترة الماضية بإنشاء مشروعات عقارية كبيرة بجانب ما تقوم الدولة بإنشائه مع توقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية بمختلف المدن وتم استهداف فئات وشرائح محددة من راغبي الكومبوند والفيلات ومع جائحة كورونا العالمية تأثر قطاع العقارات والانشاءات فتراجع الطلب على شراء الوحدات رغم الاحتياج اليها وفكر المطورون في انشاء وحدات تتناسب والوضع الاقتصادي واستهداف شرائح أخرى  وتم التوجه الى متوسطي الدخل .


وأشار داكر عبد اللاه الى ان مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بشروط ميسرة وبمبلغ ١٠٠ مليار جنيه التي ينفذها البنك المركزي ستؤدي الى توافر سيولة نقدية في السوق العقاري ويتزايد الطلب على شراء الوحدات السكنية بعد ان اصبح المواطن يستطيع بما يدفعه ايجار في شقته السكنية ان يشتري به شقة ملك له ويتحول الايجار الشهري الى قسط من ثمن الوحدة.


ودعا المهندس داكر  عبد الله المطورين العقاريين الى التجاوب مع متغيرات كورونا بالتوجه الى التوسع في انشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات متوسطي الدخل بشكل اكبر من فكر الفيلات  لان الطلب سيتزايد على هذا النوع من الوحدات في ظل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري الجديدة.

 

واقترح داكر عبد اللاه بضرورة عقد لقاءات واجتماعات مع صندوق التمويل العقاري والقطاع المصرفي والشركات التي ستدخل في عملية التمويل مع القطاع العقاري والمطورين العقاريين وجمعية رجال الاعمال واتحاد الصناعات لبحث الية للتعاون وكيفية ادخال الوحدات السكنية بالقطاع الخاص مع الوحدات التي ستطرحها الدولة من خلال صندوق التمويل العقاري او وزارة الاسكان تسهيلا على المواطن الراغب في شراء وحدة سكنية مناسبة تنطبق عليها الاشتراطات المعلنة .

 

وتوقع داكر عبداللاه حدوث رواج في القطاع العقاري بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة تمكن المطورين والمقاولين من نشاطهم بمدن ومناطق جديدة واستمرار دورة رأس المآل بشكل اكبر كما انه سيخف الضغط على المدن القديمة ويحدث حركة كبيرة في البيع  والشراء بالمدن العمرانية الجديدة .

 

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مبادره التمويل العقاري فائدة التمويل العقاري البنك المركزي ومبادرة التمويل العقاري

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