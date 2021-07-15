"صحة المنيا" تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 1406 مواطنين



قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الهمة التابعة لمركز مطاي خلال يومى 12 و13 من يوليو الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، واسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1406 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.



تخصصات القافلة

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم 200 حالة جراحة، و395 حالة أطفال، و180 باطنة، و70 قلب، و126 نساء، و78 تنظيم أسرة، و78 أسنان، و185 جلدية، و94 حالة أنف وأذن، كما تم عمل عدد 79 تحاليل مختلفة، وعمل 17 حالة موجات صوتية، و8 حالة رسم قلب، وحالة أشعة سينية، وفحص عشوائى للضغط والسكر لعدد 60 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى عدد23حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 68 متردد، تم استخدام 11 عيادة متنقلة.



فيروس كورونا المستجد

وشدد محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.



وسائل النقل الجماعي والصيدليات

واكد رئيس المركز أن الحملة المفاجأة تمكنت من المرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات ووسائل النقل الجماعي والصيدليات لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. مشددًا على المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم والتطهير.



حالات الاشتباه بفيروس كورونا

موضحًا، إن هناك متابعة في المركز لتحديد حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتعامل معها بصورة سريعة مؤكدةً أن الأجهزة المعنية تعمل بشكل كبير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية