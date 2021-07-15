نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها عبر " إنستجرام"





والجدير بالذكر أن نسرين طافش شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "المداح"، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، بطولة، حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.







خطفت الفنانة نسرين طافش، أنظار متابعيها بأحدث إطلالتها، وذلك علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"نشرت نسرين طافش عدة صور جديدة لها، ظهرت فيهم وهي واقفة بجانب طائرة، وبدت وهي مرتديه تي شيرت بنصف كم، وشورت قصير باللون بالبينك، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً.