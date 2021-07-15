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مصطفي الفقي: لم اتحدث مع قناة الجزيرة منذ سنوات طويلة

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
الفجر
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قال الدكتور "مصطفى الفقي" المفكر السياسي: إنني لم أقم بالحديث لقناة الجزيرة مباشر أو غير مباشر ولم ادلي بتصريحات لها منذ منذ سنوات طويلة.


وأوضح "الفقي": "أما ما يتصل بموضوع قولي عن ضروره استخدام إسرائيل في سد النهضة في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر، فيجب أن نراجع بنود اتفاقية السلام عام ١٩٧٩ مع اسرائيل، لأن مصر لم تخرق بندًا واحدًا من بنود الإتفاقية علي إمتداد ما يزيد عن ٤٠ عاما، والتي تنص علي ألا يقوم أحد الطرفين بعمل عدائي ضد الطرف الآخر، ونظرا لخصوصية العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية فأننا كنا ننتظر من إسرائيل موقفا متفهما لمطالب مصر العادلة في مياه النيل".

وتابع "الفقي": يجب علينا توظيف إتفاقية السلام التي لم تستفد منها مصر من قبل لخدمة وجهة النظر المصرية العادلة في مياه نهر النيل، وأن إسرائيل لديها أدوات للضغط على إثيوبيا بحكم العلاقات التاريخية القوية بينهما.

وطالب "الفقي" الدول العربية الشقيقة بوقفه أكثر صلابة في مواجهة غطرسة "آبي أحمد علي" رئيس وزراء إثيوبيا وسياسته التي سوف تؤدي إلى صراعات طويلة فى المستقبل. 

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