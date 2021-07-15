التهامي وعبد الرزاق في احتفالية "واحد من الناس" بيوم عرفة وعيد الأضحى على قناة "الحياة"

الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين و الذي يكشف أسرار عن مشواره مع الإنشاد والإبتهالات، وعن كيفية تأثره بوالده الشيخ ياسين التهامي ، كما يكشف عن كواليس حصوله على جائزة الجلوبال ميوزك أوراد وتجربته الغنائية مع المطربة الأمريكية اليز ، وأبرز ذكرياته مع عيد الأضحى المبارك.



وفي سهرة السبت يلتقي الليثي مع الشيخ رمضان عبد الرزاق ، ويتحدث عن فضائل يوم عرفة والأدعية والعبادات المستحبة في هذة الأيام المباركة ، كما يكشف عن الأسرار الخفية والرسائل الروحية والقيم الانسانية لعيد الأضحى المبارك.



والشروط الواجبة في ذبح الأضحية والأحكام الدينية الخاصة بصكوك الأضاحي.







يقدم برنامج "واحد من الناس" احتفالية خاصة بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، وتذاع علي جزئين غداً الجمعة والسبت في العاشرة مساءً على شاشة "الحياة".ويستضيف الإعلامي د. عمو الليثي في سهرة غداً الجمعة