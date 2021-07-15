الطالع الفلكى الخَمِيس 15/7/2021..البِدَلْ اللَّامِعَة!









*يالقمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الرّابعة و31 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى السّادسة و10 دقائق صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 8 أبيب قبطى ، 15 تَمُّوز رُومى ، 5 ذُو الحِجّة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -بَؤولّك دَا ملاك فِصُورِةْ إنسان،حتجوّزه يعنى حتجوّزه. (ميرفت أمين من فيلم الأنثى والذئاب-1975)





*القمر فى الميزان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس فى السّرطان تُثلث نبتون فى الحُوت-غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

الشّمس تقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع نبتون فى الحوت، التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى العاشرة و50 دقيقة صباح اليوم بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا (قد) تصطبغ بصبغة كاريزماتيّة وجاذبيّة مُرتفعة ليكون للبعض صفة الغموض والهَيْبَة والقبُول المُرتفع (نبتون فى الحُوت) فى عيون الآخرين ، لذلك لاداعى لإعطاء الثقة لشخص مهما بَدَا محلاً للثقة من مظهره الخارجى ، الأنا/الشمس فى السّرطان يحكمه القمر كوكب العاطفة يُشجّعك على مَدّ ليد العون لشخص يُعانى من مشكلة كبيرة لكنه يُخفيها عن الناس فى بطن الحُوت وكلا الطرفيْن يُقدّران فضيلة الكتمان (السّرطان والحُوت مائيّان تحت سطح البحر) لأن فعل الخير لايحتاج لإذاعته على الناس ، كما أنّ هذا الإتصال الفلكى مُفيد لتوليد الأفكار الفنيّة من تأليف الروايات وتلحين مُوسِيقِى ورسم ونحت وتصميم ديكورات ومجوهرات وأزياء وماشابه من ألوان الفنون ، بمشيئة الله تعالى.





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

مجموعة من الألحان ذات الإيقاعات المُوسيقيّة التى تذكرك بعواقب الفاكهة المُحرمة ما يُنبّه بالخسارة المُتوقّعة فى كل مرّة تقوم فيها بكسرأحد القوانين الأخلاقيّة فى سبيل تذوق فاكهة تبدو شهية من ظاهرها لكن نتيجتها مُرعبة.

1-Pink Floyd More- Main Theme

2-Captain Planet - Bubuj (2018

3-موسيقى اثار على الرمال / زياد الرحباني

4-Solitude _ Buddha Bar

5-Nariko's Theme - Nitin Sawhney (Heavenly Sword









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الثور: وقت مناسب للعودة للبحث عن كورس تعليمى أو مهنى لترقية مهاراتك المهنيّة ،بادر بالبحث عن مستقبلك فلن تجد من يهتم بك أكثر من نفسك.





برج الجوزاء: تطلب مُساعدة من زميل أو قريب مع فرصة لخيبة أمل ، قم بأداء عملك بنفسك مهما كان مُجهداً لك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج السّرطان: الإحتمالات لمقابلتك لنصابين بياعين كلام واردة، ليس كل مايلمع ذهبًا، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط ، والبدل اللامعة.





برج الأسد: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق قبل توقيعك عليها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المُستفيد فقط.

برج العذراء: نشاط وحيويّة وزَخَم مُرتفع من الطاقة عليك توظيفه لكسب قروش زيادة فى عملك ، ولأداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.





برج الميزان: عليك الإبتعاد عن الوساوس والتمسّك بأداء فروضك الدينيّة، هذا كفيل بحفظ إتزانك النفسى بمشيئة الله تعالى.





برج العقرب: إحذر تجاوز التقاليد أو التراخى الأخلاقى وإلا عانيْت عواقب وخيمة ، ولا يمكن إلقاء اللوم على النجوم، بل على تلك النّفس الأمّارة بالسّوء.





برج القوس: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل، على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة ،مالا يُدرك كله لا يُترك كله.





برج الجدى: الشفافيّة والرّؤى الواضحة المستقبليّة لعواقب الأمور يجب ألاّ تستخف بها، خاصةً إن كانت الشّواهد الواقعيّة تؤيّد حَدَسَكْ.





برج الدّلو: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة والتصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الحوت: الحَدَسْ أوالشّعور بالقلق من شخص أو مشروع دون سبب واضح يجعل من الضرورى التوقف عن الإستمرار فيه حتى إشعارٍ آخر، أوالتخلى عنه.