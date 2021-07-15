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جولدمان ساكس: يتوقع صعود اسعار النفط بعد اتفاق السعودية والأمارات

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
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يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يكون اتفاق بين السعودية والإمارات بشأن إمدادات النفط حافزا لصعود الأسعار خلال الأشهر المقبلة، إذ أبقى بنك الاستثمار الأمريكي على توقعاته لسعر برنت في فصل الصيف عند 80 دولارا للبرميل.

 

قال مصدر في أوبك+ ،  يوم الأربعاء إن السعودية والإمارات توصلتا إلى تسوية بشأن سياسة أوبك+، في خطوة من شأنها أن تفسح المجال لاتفاق لزيادة إمدادات الخام في سوق نفط تشهد شحا.

 

وقال البنك في مذكرة يوم الأربعاء "مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يساعد في رأب الصدع (البسيط) بين البلدين ويساعد على إزالة (الاحتمال الطفيف) للمخاطر التابعة في أوبك+ لحرب أسعار محتملة أو زيادة غير كافية للإنتاج.

 

"نعتقد أن احتمالات توقعاتنا الإيجابية لأسعار النفط تميل إلى الاتجاه الصعودي، مع تحول الحافز لمثل هذه الخطوة الصعودية من جانب الطلب إلى جانب العرض".

 

ويتوقع بنك جولدمان ساكس احتمالا للصعود بما يتراوح بين دولارين وأربعة دولارات للبرميل لتوقعاته لفصل الصيف عند 80 دولارا للبرميل، و75 دولارا للبرميل لتوقعاته لسعر برنت في 2022.

 

وأشار البنك أيضا إلى أن عدم وجود اتفاق نووي إيراني سيرفع توقعاته للسعر في 2022 عشرة دولارات للبرميل.

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لنفط اسعار النفط

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