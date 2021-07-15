جامعة بنها تشارك في المسابقة القمية للطالب المثالي بجامعة الفيوم

شارك وفد طلابي من جامعة بنها، في فعاليات المسابقة القمية للطالب المثالي والطالبة المثالية التي نظمتها جامعة الفيوم في الفترة من 12 حتى 15 من شهر يوليو الجاري.



وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية.



وقال الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب، إن المسابقة القمية للطالب المثالي بجامعة الفيوم شارك فيها 20 جامعة مصرية وقد مثل وفد جامعة بنها الطلاب: أحمد محمد رفعت بكلية التربية، وأدهم حسن عبدالرحيم بكلية الآداب، وسلمي عبدالرحمن أحمد، وإسراء محمد شكري بكلية العلوم.

