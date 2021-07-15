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الفنان أحمد أمين ينضم لقناة مدرستنا بموسم جديد من "الفاميليا"

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ينضم الفنان والكوميديان أحمد أمين لقناة مدرستنا التعليمية، بموسم جديد من برنامج "الفاميليا"، الذي تذاع أولى حلقاته قريباً، وهو برنامج يستهدف الأسرة المصرية والأطفال.
 
وكشف أحمد أمين عن أفكار برنامج "الفاميليا" الذي قدمه بعدما أصبح أباً ويشعر بمشاكل الآباء، والعلاقات داخل الأسرة التي تطلبت كثير من التوضيح.

وأوضح أحمد أمين أنه شعر بالحاجة لوجود برنامج يعيد الترابط بين الأسرة، مشيراً إلى أن الموسم الجديد من البرنامج مختلف تماماً عن السابق، وسيظهر تغيير كبير في "الفورمات" ليناسب طريقة طرح قضايا جديدة.
 
وقال أحمد أمين في تصريحات لبرنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا، وتقدمه الإعلامية ياسمين نور الدين، اأن جروبات الماميز موسوعة بالنسبة له ويطلب من زوجته الاطلاع عليها دائماً للحصول على أي معلومات تخص أبنائه وتعليمهم، ويحصل منه على أفكار لبرنامجه.
 
ووعد أحمد أمين بأن الموسم الجديد من برنامج الفاميليا سيكون مجهداً بالنسبة له، لكنه سيشهد تطويراً كبيراً في موضوعاته وطريقة التصوير، متمنياً أن يكون تأثيره أكبر.

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