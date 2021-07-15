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الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:45 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والأمطار التابع لوزارة الري، اليوم الخميس إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم" على الهضبة الإثيوبية، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم"، على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "3 - 20 مم"، على منطقة البحيرات الإستوائية.

وأشارت النتائج، عن يوم الجمعة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "10 - 30 مم"على الهضبة الأثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3 - 15 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3 - 15 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

وقالت النتائج، عن يوم السبت إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 30 مم"، على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "5 - 20 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "5 - 20 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

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