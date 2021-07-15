الري: سقوط أمطار على هذه المناطق من حوض النيل خلال الـ 72 القادمة

أشارت نتائج تشغيل النموذج الرياضي بالتنبؤ بالطقس والأمطار التابع لوزارة الري، اليوم الخميس إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم" على الهضبة الإثيوبية، وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 25 مم"، على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "3 - 20 مم"، على منطقة البحيرات الإستوائية.



وأشارت النتائج، عن يوم الجمعة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "10 - 30 مم"على الهضبة الأثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3 - 15 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين "3 - 15 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.



وقالت النتائج، عن يوم السبت إنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تتراوح بين "7 - 30 مم"، على الهضبة الاثيوبية، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "5 - 20 مم" على منطقة المستنقعات، وسقوط أمطار خفيفة إلى غزيرة تتراوح بين "5 - 20 مم" على منطقة البحيرات الإستوائية.

