‎تمهيدًا لافتتاحه.. نقيب المحامين يوافق على توصيل المرافق للمقر الجديد لنقابة بورسعيد





التقى رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم الخميس، نقيب المحامين الفرعي ببورسعيد الأستاذ صفوت عبد الحميد.



ووافق نقيب المحامين، على الطلب المقدم من النقيب الفرعي، والخاص بتوصيل المرافق (الكهرباء – المياه – الصرف الصحي – الغاز)، لمقر النقابة الجديد، والانتهاء من كافة ما يحتاجه المبنى لافتتاحه رسميا في العيد القومي لبورسعيد يوم 23 ديسمبر المقبل.



وفي ذات السياق، كلف نقيب المحامين، عبدالحفيظ الروبي رئيس لجنة الأندية والمصايف، باتخاذ اللازم للانتهاء من النادي في أسرع وقت.



حضر اللقاء، محب المكاوي وكيل مجلس النقابة، وأعضاء المجلس الأساتذة عبد الحفيظ الروبي، محمد راضي مسعود، ومحمد عبد الستار.‎