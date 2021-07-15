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بدء محاكمة 3 سائقين متسببين في حادث تصادم قطار بأتوبيسين بحلوان

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:49 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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بدأت محكمة أمن الدولة طوارئ اليوم الخميس، محاكمة 3 سائقين المتسببين في وقوع حادث تصادم قطار بأتوبيسين بمدينة حلوان، في الواقعة المعروفة إعلاميا بحادث قطار حلوان، والذي أسفر عن مصرع فتاتين وإصابة 6 آخرين، والمتهمين هم سائقي الأتوبيسين وسائق القطار.

كانت تمكنت مباحث قسم شرطة حلوان من القبض على كل من سالم محمد، ومخلص رستم، سائقي الأتوبيسين المتسببين في حادث قطار حلوان، حال هروبهما عقب وقوع الحادث لمحافظة الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة، مفادها اصطدام قطار بأتوبيسين يقلان عمالا بمصنع ملابس خاص بمدينة 15 مايو، بمنطقة كفر العلو، وأسفر الحادث عن مصرع فتاتين وإصابة 6 آخرين.

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