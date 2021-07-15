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المعرض تحول لـ"رماد".. كواليس 3 ساعات من الرعب بسبب حريق ميدان الساعة

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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في تمام الساعة الواحدة و45 دقيقة، من صباح اليوم الخميس، كانت قوات الدفاع المدني بالجيزة على موعد مع ألسنة لهب أكلت الأخضر واليابس، بميدان الساعة، التابع لحي الطالبية غرب المحافظة.



تلاحظ لسكان شارع الثلاثيني، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من عقار مكون من 13 طابق ( أرضي+ 12 طابق) ملك "مصطفى.س.ع.ال"، 31 سنة، وتحديدا، بمحل لعب أطفال وسوبر ماركت بالطابق الأرضي، ثم امتدت النيران إلى معرض سجاد في الطابق العلوي.



حاول سكان الشارع، محاصرة ألسنة اللهب في بادئ الأمر، بواسطة "طفايات الحرائق"، والمياة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، ليجري أحد الأهالي مكالمة هاتفية بشرطة النجدة للإبلاغ عن الحريق.



مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بإندلاع حريق هائل بالشارع المشار إليه.


سرعان ما انتقلت قوات الدفاع المدني على رأسهم اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بـ 15 سيارة إطفاء.


فرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى المحال التجارية المجاورة، والطوابق العلوية، لتبدأ عملية محاصرة ألسنة اللهب، المندلعة داخل معرض سجاد على مساحة 250 مترا، ومحل لعب أطفال وسوبر ماركت على مساحة 250 مترا أيضًا.


صعوبات واجهت القوات خلال محاولتهم السيطرة على الحريق، لتمدد ألسنة اللهب، بسبب وجود مواد مساعدة للاشتعال، لتعزز الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بخزان مياة سعة 35 طن، إضافة إلى خزان مياة سعة 35 طن أيضًا من إدارة الحماية المدنية بالقليوبية.


في الوقت ذاته استعانت القوات بسلم هيدروليكي، لإنزال قاطني العقار المندلع داخله النيران، خوفًا على حياتهم، ليتم إخلاء العقار المكون من 13 طابق بالكامل.



على مدار 120 دقيقة متواصلة تصدى قوات الدفاع المدني بالجيزة بأرواحهم، لمحاصرة ألسنة اللهب قبل تمددها إلى الطوابق العلوية، والمحال التجارية المجاورة.



قبل انتهاء عمليات السيطرة على النيران، وصل إلى موقع الحريق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومسؤولي الحي، وعددًا من القيادات الأمنية بمديرية الأمن.



مع شروق شمس اليوم الجديد، وتحديدًا في تمام الساعة الخامسة فجرًا نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، قبل أن تجري عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.


وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وإعداد تقرير حول سبب نشوبه، وحجم الخسائر الناجمة عنه.
المعرض تحول لـ"رماد".. كواليس 3 ساعات من الرعب بسبب حريق ميدان الساعة
المعرض تحول لـ"رماد".. كواليس 3 ساعات من الرعب بسبب حريق ميدان الساعة
المعرض تحول لـ"رماد".. كواليس 3 ساعات من الرعب بسبب حريق ميدان الساعة
المعرض تحول لـ"رماد".. كواليس 3 ساعات من الرعب بسبب حريق ميدان الساعة

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