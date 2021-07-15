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برلمانية تكشف ما حدث مع نائب حمل السيدات مسئولية التحرش بهن (فيديو)

الخميس 15/يوليو/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، إنه كان هناك حالة من الإجماع على تغليظ عقوبة المتحرش داخل مجلس النواب.

وأشارت "محروس"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أنه كان هناك رأي واحد لأحد النواب حيث كان يرى أن المرأة لها يد في التحرش بها، معقبة ضاحكة: "ستات المجلس أخدوا حقهم فور لما النائب قال كده.. والموضوع انتهى قبل ما يبدأ، والنائب ندم أنه اتكلم في النقطة دي".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن تحول جريمة التحرش من جنحة إلى جناية تطور جيد جدا، وفي صالح السيدات، مشددة على أهمية أن يكون هناك عدالة ناجزة في هذه النوعية من القضايا.

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