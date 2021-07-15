درجات الحرارة المحسوسة بمحافظات الجمهورية وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المحسوسة يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 20 من يوليو لعام 2021، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك 1442.

ومن هنا، تنشر بوابة "الفجر" الإلكترونية لقرائها بجميع المحافظات تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة الإثنين والثلاثاء كما يلي:





درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 19 يوليو.. وقفة عرفات القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 33 درجة جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 40 جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46



