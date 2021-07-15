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فلسطين تسجل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:10 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم الخميس، 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا و90 حالة تعافٍ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.


وأفاد التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، بأن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


وقد بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، في الضفة الغربية وقطاع غزة 560,195 بينهم 398,324 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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