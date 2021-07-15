الحزن يخيم على طلاب الثانوية العامة عقب انتهاء امتحان الجغرافيا في الغربية (صور)

سادت حالة من الحزن على طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية، عقب انتهاء امتحان الجغرافيا، والذى وصفة الطلاب بأنة فى مستوى الطالب الممتاز ويحتاج قدرات خاصة لحل الامتحان.



وأكد الطلاب أن امتحان الجغرافيا خيب أمالهم مثل امتحان مادة اللغة العربية، حيث تفاجىء الطلاب بالامتحان طويل والوقت المخصص لا يكفى للاجابة كذلك أغلب الاسئلة لم تكن مباشرة وتحتمل اجابتين.



يذكر أن الغربية بها (١٢٨) لجنة، منهم (١١١) لجنة للمنتظمين و(١٥) لجنة للمنازل وواحدة لمدارس STEM وواحدة للمكفوفين، بدأت في استقبال (٣٣٢٣٧) طالب وطالبة منهم ١٠٥٥٦ للقسم الأدبي و٢٢٦٨١ للقسم العلمي، وذلك بدايةً من السبت الماضي وحتى يوم ٢ أغسطس للمنتظمين و٥ أغسطس لمدارس STEM و٣ أغسطس لمدارس المكفوفين.

