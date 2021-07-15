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طالبة بالثانوية العامة تنتحر بـ"الحبة القاتلة" بسبب صعوبة الامتحانات

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
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انتحرت طالبة في الصف الثالث الثانوي بمحافظة المنوفية، إثر تناولها قرص حفظ الغلال المعروف إعلاميًا بـ"الحبة القاتلة"، وحُرر المحضر اللازم.

واستقبل مستشفى منوف العام، طالبة بالصف الثالث الثانوي، مقيمة بقرية الهمة، بمركز منوف مصابة بتسمم، نتيجة ادعاء تناول حبة حفظ الغلال "الحبة القاتلة"، وجرى عمل الإسعافات الأولية لها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقى اللواء احمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بوصول طالبة بالصف الثالث الثانوي، مصابة بتسمم فسفوري نتيجة تناول حبة حفظ الغلال القاتلة بقرية الهمة دائرة المركز.

وانتقلت قوات شرطة، إلى المستشفى، وتبين أن الطالبة تدعي "ه‍.ع" 17 عامًا، مصابة بتسمم فسفوري، ولقت مصرعها داخل العناية المركزة، وبسؤال أهلها أكدوا أنها تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب صعوبة الامتحانات امتحانات الثانوية العامة.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الجثمان لحين ورود قرار النيابة العامة.

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