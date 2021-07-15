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اعتقال 8 دواعش في محافظة كركوك العراقية

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:42 م
قوات عراقية
قوات عراقية
وكالات
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اعتقلت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الخميس، ثمانية عناصر إرهابية في كركوك بينهم معالجون طبيون لجرحى عصابات داعش.

 

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن خلية الإعلام الأمني، إن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عملياتها النوعية والاستباقية، بناء على معلومات دقيقة، لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية".

 

وقد أسفرت العملية الأمنية الأخيرة، عن إلقاء القبض على ثمانية من عناصر داعش ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).


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كركوك العراق اعتقال دواعش

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