«الجغرافيا» ترسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة ببني سويف



سادت حالة من الارتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة «شعبة الأدبي» بمحافظة بني سويف، لسهولة اسئلة إمتحان مادة «الجغرافيا» التي أدى فيها الطلاب، اليوم الخميس، وسط الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمجابهة فيورس كورونا.



وأرتسمت الإبتسامة على وجوه الطلاب والطالبات اثناء خروج الطلاب من لجان لجان مدرسة ميانة الإعدادية الجديدة بمركز إهناسيا، تعبيرًا عن فرحتهم بسهولة اسئلة إمتحان «الجغرافيا» معبرين عن سعادتهم لطمأنة اولياء أمورهم الذين ظلوا منتظرينهم طوال مدة الإمتحان بمحيط مقر اللجنة.



أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف انتظام سير أعمال الإمتحانات، حيث أدى طلاب شعبة الأدبي الامتحان في مادة «الجغرافيا» وعددهم 5207 طالبًا وطالبة، موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حضر منهم 5194 بينما غاب عن الإمتحان 13 طالبا وطالبة.



ويؤدي 16 ألف و772 طالبا وطالبة بمحافظة بني سويف، إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 - 2021 بالشعبتين «علمي وأدبي» موزعين على 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

