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"الجغرافيا" تنصف طلاب الثانوية العامة في قنا

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعرب طلاب وطالبات الشعبة الأدبية في الثانوية العامة في قنا، عن ارتياحهم بشأن مادة الجغرافيا، والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وقال محمد عبد الراضي، طالب بالمرحلة الثانوية، إن مادة الجغرافيا لم تشكل عائقا أمامنا، وإن الامتحان كان في متناول الجميع، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، مشيرا إلى أنه ارتسمت البسمة على شفاه ووجوه الطلاب، لعدم وجود اسئلة صعبة أو التي تحتاج الكثير من التركيز، والتي نستغرق وقتا اطول، وبالتالي يضيع معظم الوقت في التركيز على الإجابة عن الأسئلة.

وأوضح طارق سلاوي، طالب، بامتحان الجغرافيا، أن الامتحان جاء في متناول الطلاب جميعا، وعدم ورود أي شكاوى بخصوصه، وأن جميع الأسئلة كانت واضحة، وأنه جاء مناسبا للوقت، وكانت الاسئلة مباشرة، إلا بعض النقاط التي جاءت غير مفهومة ولكنها تؤثر على باقي أسئلة الامتحان.

وشهد محيط اللجان في قنا، استعداد الطلاب لدخول اللجان الامتحانية، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية على بوابات المدرسة والتأكيد على عدم حمل الهاتف المحمول وارتداء الكمامات.

فيما تسلمت لجان سير امتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، منذ قليل، قليل صناديق أسئلة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، وأوراق البابل شيت، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

فيما تابعت غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم بقنا صباح اليوم، وصول أسئلة الامتحان إلى المدارس، قبل انطلاق الامتحان، لانطلاقه في الوقت المحدد دون تأخير للطلاب.

وكان الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، واتخذت إجراءات حاسمة وحازمة لانضباط الامتحانات، واتخاذ إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأضاف، أنه على مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان واستلامها عقب انتهاء الامتحان.

وأشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة قنا هذا العام يبلغ 17 ألفا و128 طالبا وطالبة، منهم 9557 طالبا وطالبة بالقسم العلمي علوم، و1661 طالبا وطالبة علمي رياضة، و5910 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي، موزعين على 60 لجنة عامه بنطاق 9 إدارات تعليمية.

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طلاب الثانوية العامة الفجر اجراءات إحترازية أسئلة الامتحان

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