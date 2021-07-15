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المنتج محمد العدل يُطالب حلا شيحة باسترجاع أموال أعمالها الفنية

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:52 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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هاجم المنتج العدل، الفنانة حلا شيحة، ووجه لها رسالة حادة انهم تقوم با استرجاع الفلوس بعد وصفها انه "حرام".

وكتب العدل، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اللى عملتيه شايفاه حرام..هتصرفى فلوس حرام..رجعى الفلوس".

وهاجمها الكثير من الوسط الفني ابرزهم المخرج محمد العدل والفنانة راندا البحيري واعتراضهم علي طريقتها.

وكانت نشرت حلا شيحة بوستر الفيلم عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" وقالت: "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي".

وتابعت: "إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى"

وأضافت: "أنا مش هتكسف من حد أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح، وأنا غلطت وبصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لإن في الآخر ده اللي هينفعنا، مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا،علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص، إحنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا".

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