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إلهام شاهين لـ حلا شيحة: ابعدي عن الفن بهدوء

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تحترم آراء الجميع ولا تحجر على الآخرين،  ولكنها طالبتها بإحترام  زملاءها ولا توجه لهم كلاماً جارحاً. 

وأضافت شاهين، في تصريحات صحفية أن الفنانة حلا شيحة ليس لديها انتماء للفن، بدليل اعتزالها ثم عودتها ثم تصريحاتها الأخيرة.

وأضافت قائلة: "هي لديها نزعة دينية خاصة نحترمها، وهي حرة في تصرفاتها وتعمل ماتريده في حياتها، وفي المقابل عليها احترام الآخرين واحترام الوسط الفني طالما اعتزلته تالحقيقة لا أريد الخوض في تفاصيل ما قالته حلا شيحة، ولكن كل ما أقوله لها: (لو مش بتحبي الفن خلاص سبيه وأبعدي عنه بهدوء) أسوة بنجمات كثيرات فعلن ذلك، دون التجريح في من يعمل به".

وتابعت قائلة : "اللي مش بيحب الفن خلاص هو حر الفن كمان مش هيحبه، وكل شخص حر في تصرفاته، وهي حرة فيما تقوله وتريده وعليها ألا تعطي نصائح لأحد لأن الفن لا ينتظر النصيحة، لأن كل شخص لديه قناعاته الشخصية التي يؤمن بها وكل شخص يحاسب نفسه فقط على ما يقدمه وما يفعله:" يعني أنا أنصح نفسي فقط وليس لي علاقة بتصرفات الآخرين، ومفيش داعي للتجريح في حد".

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