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إسلام أباد تؤكد سيطرة حركة طالبان على بلدة عند الحدود الباكستانية ـ الأفغانية
الخميس 15/يوليو/2021 - 01:57 م
وكالات
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أكدت السلطات في إسلام أباد، اليوم الخميس، سيطرة حركة طالبان على بلدة عند الحدود الباكستانية ـ الأفغانية.
اقترحت حركة "طالبان"، اليوم
الخميس، وقف إطلاق النار 3 أشهر للإفراج عن سجناء، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية. وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية صباح اليوم
أن قواتها قتلت 191 مسلحا لـ"طالبان" وأصابت 154 آخرين خلال الساعات الـ24
الماضية، ضمن عملياتها فى ولايات بكتيا وغزنى وقندهار وهرات وفراه وهلمند ونيمروز وتخار. فى غضون ذلك، تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف
غني، خلال زيارة إلى ولاية بلخ بشمال البلاد، بـ"كسر العمود الفقرى لطالبان"
واستعادة كافة المناطق التى سقطت فى قبضة الحركة قريبا.
اقترحت حركة "طالبان"، اليوم الخميس، وقف إطلاق النار 3 أشهر للإفراج عن سجناء، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية صباح اليوم أن قواتها قتلت 191 مسلحا لـ"طالبان" وأصابت 154 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملياتها فى ولايات بكتيا وغزنى وقندهار وهرات وفراه وهلمند ونيمروز وتخار.
فى غضون ذلك، تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، خلال زيارة إلى ولاية بلخ بشمال البلاد، بـ"كسر العمود الفقرى لطالبان" واستعادة كافة المناطق التى سقطت فى قبضة الحركة قريبا.
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