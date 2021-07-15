شاهد.. آراء طلاب الأدبي في امتحان الجغرافيا بالدقهلية

أدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي بمحافظة الدقهلية، امتحان مادة الجغرافيا، اليوم الخميس، لعام ٢٠٢١.



وحرص الطلاب على ارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل القوات الأمنية بمديرية الأمن.



ورصدت "بوابة الفجر"، آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، حول مستوى امتحان الجغرافيا، حيث أكد بعض الطلاب أن الامتحان كان سهلًا وفي مستوى جميع الطلاب، ومناسب للوقت المخصص للإجابة.



فيما اشتكى البعض الآخر من صعوبة الأسئلة خاصة الخرائط، وعدم كفاية الوقت، للإجابة على جميع الأسئلة، ووجود نقاط من خارج المنهج.



وطالب أولياء الأمور، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بمراعاة مجهود الطلاب خلال التصحيح، معبرين عن غضبهم الشديد من تجربة "البابل شيت".



وأوضح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات ٤٧٦٧٠ طالبا وطالبة، مقسمين إلى ٢٤٤٤٢ طالبا وطالبة شعبة علمي علوم، و٧٨٦٣ طالبا وطالبة شعبة علمي رياضة، و١٤٩٨٠ طالبا وطالبة ادبي، بالإضافة إلى ٣٨٤ دبلومة أمريكية، وعدد اللجان ١٦٤ لجنة سير امتحانية، منها ١٦٠ لجنة امتحانية للطلبة المنتظمين والمنازل.