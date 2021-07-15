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التفاصيل الكاملة حول كيفية الحصول على شقة من مبادرة التمويل العقاري

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
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مبادرة التمويل العقاري.. ستعرض لكم في السطور التالية، كيفية الحصول على شقة أو عقار من خلال مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بفائدة متناقصة 3%:

أولا: محدودى الدخل:
 
أهم الشروط :
- أن يكون دخل الأسرة لا يتعدى الـ 6 آلاف جنيه، و4500 للأعزب.
- أن يكون عمره لا يقل عن 21 عاما.
- لا يكون سبق له الحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى قبل ذلك. 
- فى حالة سن المعاش لا يتخطى عمره عند نهاية القرض عن 75 عاما وبشرط سداد مبلغ 40 % نقدا من قيمة الوحدة 
- قيمة الوحدة لا تتخطى الـ 350 ألف جنيه أو كما يحددها صندوق الإسكان الاجتماعى 
- يتقدم المواطن بطلب لصندوق الإسكان الاجتماعى للحصول على وحدة من خلال المبادرة الجديدة.
 
 في حال الرغبة في شراء وحدة من خارج مشروعات الحكومة يجب أن يتوافر بها الآتى: 
- أن يكون العقار مرخص 
- أن تكون الأرض المقام عليها العقار مسجلة أو الوحدة مسجلة 
- أن تكون الشقة مسجلة أو قابلة للتسجيل.
- أن يكون صاحب العقار على علم بنظام التمويل العقارى 
- يتم سداد مبلغ 10% مقدم للحجز 
 
الأوراق المطلوبة 
- صورة من رخصة العقار 
- صورة من عقد الوحدة 
- صورة من العقد المسجل للوحدة أو الأرض.
- صورة البطاقة 
- شهادة الدخل 
 
ثانيا: متوسطي الدخل 
 
أهم الشروط
- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما 
- لا يوجد حد أقصى للعمر 
- دخل الفرد لا يزيد عن 10 آلاف جنيه.. و14 ألف جنيه للأسرة.
- ألا يكون سبق وحصل على قرض تمويل عقارى من خلال وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى قبل ذلك.
- قيمة الوحدة تتراوح من 1.1 مليون جنيه و1.4 مليون جنيه.
- قيمة مقدم الحجز تتراوح من 15 إلى 20% حسب قيمة الوحدة
 
الإجراءات المطلوبة 
- في حال الحصول على شقة من مشروعات الدولة يتبع المواطن الشروط التي تتضمنها كراسة شروط حجز هذه الوحدات.
 
في حالة الرغبة فى الحصول على وحدة من مشروعات القطاع الخاص أو الأهالى، يجب التالي:
- يجب أن يكون العقار مرخص 
- الشقة مسجلة أو قابلة للتسجيل.
- الشقة كاملة التشطيب.
- لا يوجد أى أقساط أو متأخرات على الشقة أو العقار.
- أن يكون صاحب اولحدة على علم بنظام التمويل العقارى.
 
طرق الحصول على القرض 
- يتوجه العميل لأقرب بنك ومعه الأوراق التالية
- صورة البطاقة 
- صورة من عقد الشقة 
- صورة من رخصة العقار 
- صورة من العقد المسجل 
- عقد ثلاثى يجمع بين الأطراف الثلاثة البنك وصاحب الوحدة والمواطن الراغب في شراء الوحدة 
- يقم بفتح حساب ويسدد فيه نسبة المقدم المحددة.

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