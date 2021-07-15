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إنذار عاجل إلى نقيب الصحفيين لتجميد عضوية عبد الناصر سلامة

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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أرسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا إنذارا رسميا إلى نقيب الصحفيين ضياء رشوان مطالبا بعقد جلسة طارئة لنقابة الصحفيين المصرية وإصدار قرار فورى بتجميد عضوية عبدالناصر سلامة العضو بنقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريده الاهرام السابق فى حكم الإخوان وإحالته للتحقيق تمهيدا لإصدار قرار بشطبه نهائيا من جداول نقابة الصحفيين.

واستند محمود فى انذاره الرسمى الموجه لنقيب الصحفيين، على أن ناصر سلامة والذى يعتبر أحد الكوادر الإخوانية لجماعة الاخوان الإرهابية نشر مقالا على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حرض فيه على مؤسسات الدولة المصرية وعلى الجيش والشرطة واضاف ان العضو المذكور تحدث فى هذا المقال المشبوه عن السيد رئيس الجمهورية بطريقة غير لائقة استفزت المصريين.

كما اتهم الصحفي المذكور مؤسسات الدولة المصرية اتهامات كاذبة فى ادارتها لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى بهدف ىإثارة الاضرابات والفوضى فى البلاد والأضرار بالصالح العام والسلم والأمن الاجتماعى وتهديد الأمن القومى المصرى تنفيذا لتعليمات التى يتلقاها من القيادات الاخوانية الارهابية الهاربة للخارج والتى تهدف لاسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد مشيرا الى أن العضو المذكور يتلقى تمويلات نقدية كبيرة وبصفة دورية من جهات معارضة لمصر من الخارج وعلى رأسها التنظيم الاخوانى الارهابى لنشر مقالاته المحرضة والمشبوهه ضد مؤسسات الدولة المصرية وقيادتها.

وأضاف أن نقابة الصحفيين وعلى مدار تاريخها تعد منارة للوطنية والانتماء ولا يصح اطلاقا أن تضم فى جداولها عضو ارهابى منتمى لجماعة ارهابية تحرض على الدولة والرئيس فى مقالاته المشبوهة ولذا وجب صدور قرار فورى وعاجل بتجميد عضوية المذكور عبدالناصر سلامة واحالته للتحقيق فيما نسب اليه من تحريض ضد الدولة وتمهيدا لشطبة نهائيا من جداول نقابة الصحفيين المصرية.

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نقيب الصحفيين مفاوضات السد الإثيوبي عبد الناصر سلامة السد الإثيوبي

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