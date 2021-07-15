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محافظ الجيزة يتفقد موقع حريق معرض سجاد ميدان الساعة

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم بمحل لبيع السجاد والمفروشات بميدان الساعة بمنطقة المنشية بحي الهرم وذلك للوقوف علي أسباب الحريق والتلفيات التي لحقت بالعقار والتأكد من عدم تأثر العقارات المجاورة.


وأكد محافظ الجيزة أنه فور الإنتهاء من إخماد الحريق تم عرض حاله العقار والمكون من ١١ دور علي لجنة المنشأت الأيلة للسقوط والتي أوصت بضرورة إخلاء العقار حفاظآ علي سلامه المواطنين لحين عرضه علي كلية الهندسة بجامعة القاهرة لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتاثيره على السلامة الإنشائية للعقار وكذلك العقارات المحيطة وإعداد تقرير تفصيلى بذلك باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان.


وخلال تفقده موقع العقار حرص محافظ الجيزة علي الاطمئنان علي سلامه قاطني العقار مؤكدًا علي الوقوف بجانبهم وتقديم كل ما يلزم لضمان سلامتهم.


مؤكدًا انه فور اندلاع الحريق تم أخلاء العقار من السكان وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بسيارات الأطفاء اللازمة والتي تمكنت من السيطرة علي الحريق دون وقوع اي اصابات بين قاطني العقار.
محافظ الجيزة يتفقد موقع حريق معرض سجاد ميدان الساعة
محافظ الجيزة يتفقد موقع حريق معرض سجاد ميدان الساعة
محافظ الجيزة يتفقد موقع حريق معرض سجاد ميدان الساعة
محافظ الجيزة يتفقد موقع حريق معرض سجاد ميدان الساعة

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