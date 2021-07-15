Advertisements

تحرير 6195 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 6195 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1520 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و189 مخالفات السير بدون تراخيص، و11 مخالفات الدراجات النارية، و21 مخالفة موقف عشوائى، و35 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرور حوادث بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 15 ساعة

بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

منذ ساعتين و 26 دقيقة

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ ساعة

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يستعد لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

المنتج محمد العدل يُطالب حلا شيحة باسترجاع أموال أعمالها الفنية

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

إيفرتون يخطط لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

ماندو العدل مهاجمـاً حلا شيحا: لما تتطلقي متقوليش عايزة أمثل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ حوالي 5 ساعات

راندا البحيري تهاجم حلا شيحا: بتتكلمي عن تامر حسني كإنك أحسن منه

منذ ساعة و 17 دقيقة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الرد الأول لوالد هنا شيحة علي تصريحاتها مفاجأة: إيه دخل تامر حسني!

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

المنتج محمد العدل يُطالب حلا شيحة باسترجاع أموال أعمالها الفنية

01:52 م

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

11:28 ص

الرد الأول لوالد هنا شيحة علي تصريحاتها مفاجأة: إيه دخل تامر حسني!

01:35 م

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

11:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس