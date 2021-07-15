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ما حكم ذبح الأضحية في الحمام؟.. الإفتاء تُجيب

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
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أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك على سؤال مفاداه "ما حكم ذبح الأضحية في الحمام ؟"، على النحو التالي:
 
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز ذبح الأضحية في الحمام، ولا مانع من ذلك، مضيفة "الحمامات في بيوتنا الآن لا يوجد فيها نجاسة لأن المياه فيها جارية ومتكررة، فلا يحصل فيها نجاسة ويجوز أن نذبح فيها ونفعل فيها كل شيء".

شروط الأضحية 
وقالت دار الإفتاء يشترط في الأضحية ما يشترط في غيرها من الذبائح؛ مِن كون الحيوان حيًّا، وأن تزهق روحه بالذبح، وألا يكون صيدًا من صيد الحرم، وأن يبلغ سنَّ التضحية، وأن تكون الأضحية سالمةً من العيوب، وأن تكون مملوكةً للمضحِّي، وينوي بها التقرب إلى الله تعالى.

وقت ذبح الأضحية
ووقت الأضحية يبدأ من بعد صلاة عيد الأضحى، وينتهي بغروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، ويستحب توزيعها أثلاثًا؛ ثلثٌ للمضحي، وثلث للهدية، وثلثٌ للفقراء.

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