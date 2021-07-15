مؤتمر صحفي لموسيماني وكابتن الأهلي غدًا

يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق، غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء بعد غدٍ السبت.





ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».





ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعداد الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».





يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» .





ويخوض الأهلي مرانه الثاني، في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي تقام في التاسعة مساء، بعد غد السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.



