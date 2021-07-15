Advertisements

مؤتمر صحفي لموسيماني وكابتن الأهلي غدًا

الخميس 15/يوليو/2021 - 01:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومعه كابتن الفريق، غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز، بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء بعد غدٍ السبت.

ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة  كايزر تشيفز، واستعداد الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» .

ويخوض الأهلي مرانه الثاني، في المغرب اليوم على ملعب «كهرماء» بمدينة الدار البيضاء؛ استعدادا لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، والتي تقام في التاسعة مساء، بعد غد السبت بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

أخبار تهمك

راندا البحيري تهاجم حلا شيحا: بتتكلمي عن تامر حسني كإنك أحسن منه

منذ ساعة و 18 دقيقة

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ماندو العدل مهاجمـاً حلا شيحا: لما تتطلقي متقوليش عايزة أمثل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 19 ساعة

الرد الأول لوالد هنا شيحة علي تصريحاتها مفاجأة: إيه دخل تامر حسني!

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ ساعة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 15 ساعة

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يستعد لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

إيفرتون يخطط لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 6 ساعات

المنتج محمد العدل يُطالب حلا شيحة باسترجاع أموال أعمالها الفنية

منذ 35 دقيقة

بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

منذ ساعتين و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

المنتج محمد العدل يُطالب حلا شيحة باسترجاع أموال أعمالها الفنية

01:52 م

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

11:28 ص

الرد الأول لوالد هنا شيحة علي تصريحاتها مفاجأة: إيه دخل تامر حسني!

01:35 م

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

11:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس