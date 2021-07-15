مواعيد مباريات تشيلسي الـ5 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد أول خمسة مباريات لفريق تشيلسي في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/2022.





ومن المقرر أن تنطلق منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد 2021/2022 بداية من يوم 14 أغسطس المقبل حسب ما أعلنت رابطة البريميرليج في بيان رسمي.





وفيما يلي مباريات تشيلسي الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي:

تشيلسي × كريستال بالاس (١٤/ ٨)

ارسنال × تشيلسي (٢٢/ ٨)

ليفربول × تشيلسي (٢٨ / ٨)

تشيلسي × أستون فيلا (١١/ ٩)

توتنهام × تشيلسي (١٩ / ٩)



