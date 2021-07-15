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مواعيد مباريات تشيلسي الـ5 الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" مواعيد أول خمسة مباريات لفريق تشيلسي في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/2022.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجديد 2021/2022 بداية من يوم 14 أغسطس المقبل حسب ما أعلنت رابطة البريميرليج في بيان رسمي.

وفيما يلي مباريات تشيلسي الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي:
تشيلسي × كريستال بالاس (١٤/ ٨)
ارسنال × تشيلسي (٢٢/ ٨)
ليفربول × تشيلسي (٢٨ / ٨)
تشيلسي × أستون فيلا (١١/ ٩)
توتنهام × تشيلسي (١٩ / ٩)

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