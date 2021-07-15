فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير حسين الشحات

قررت لجنة التخطيط بنادى الأهلى، عدم مناقشة جميع العروض المقدمة للحصول على خدمات حسين الشحات خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن حسين الشحات تلقي عروضا من الدورى السعودى والإماراتى للتعاقد معه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.





ورفضت لجنة التخطيط والجهاز الفنى فكرة رحيل حسين الشحات خلال الفترة المقبلة، فى ظل اقتناع الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى بإمكانيات اللاعب فى مركز الجناح الأيمن.





والجدير بالذكر أن حسين الشحات شارك مع النادي الأهلي في 32 لقاء خلال الموسم الحالى، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع 7 أهداف.



