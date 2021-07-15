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فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير حسين الشحات
الخميس 15/يوليو/2021 - 02:00 م
غدير أحمد
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قررت لجنة التخطيط بنادى الأهلى، عدم مناقشة جميع العروض المقدمة للحصول على خدمات حسين الشحات خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن حسين الشحات تلقي عروضا من الدورى السعودى والإماراتى للتعاقد معه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.
ورفضت لجنة التخطيط والجهاز الفنى فكرة رحيل حسين الشحات خلال الفترة المقبلة، فى ظل اقتناع الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى بإمكانيات اللاعب فى مركز الجناح الأيمن.
والجدير بالذكر أن حسين الشحات شارك مع النادي الأهلي في 32 لقاء خلال الموسم الحالى، وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصنع 7 أهداف.
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