Advertisements
الرئيس السيسي يوافق على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي في إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر
الخميس 15/يوليو/2021 - 02:13 م
الفجر الاقتصادي
Advertisements
أصدر الرئيس عبد الفتح السيسي قرار رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق
الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري
للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020، وفي القاهرة
بتاريخ 13 ديسمبر 2020.
وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته
المعقودة في 15 مارس 2021.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements