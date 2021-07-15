الرئيس السيسي يوافق على اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي في إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر

أصدر الرئيس عبد الفتح السيسي قرار رقم 78 لسنة 2021 بالموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والموقع في لوكسمبورج بتاريخ 4 ديسمبر 2020، وفي القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته المعقودة في 15 مارس 2021.