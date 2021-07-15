تصدرت "جوجل".. كل ما تريد معرفته عن فاتورة التليفون الأرضي

تصدرت كلمات فاتورة التليفون الأرضي مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع إعلان شركة المصرية للاتصالات عن تحصيل فاتورة شهر يوليو.



وبدأت الشركة المصرية للاتصالات فى تحصيل فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو 2021، وتستمر لمدة شهر حتى 14 اغسطس، ثم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14 سبتمبر ثم يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط "إرسال واستقبال".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو التي بدأت الشركة في تحصيلها:



- تتضمن فاتورة التليفون الأرضى المحاسبة عن شهور أبريل ومايو ويونيو من عام 2021.



- يمكن للعملاء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الموقع الإلكترونى للشركة على الإنترنت te.eg أو الاتصال برقم الخط الساخن 19777 بسعر المكالمة العادية، ويتم الاستعلام برقم التليفون الأرضي.





- الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى برقم التليفون عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، يمكن من خلال أن يقوم المشترك بإدخال رقم التليفون وكود المحافظة لتستطيع معرفة فاتورة التليفون الأرضى.



- يمكن دفع فاتورة التليفون الأرضى أون لاين أو عن طريقة شركة فورى أو من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع الشركة المصرية للاتصالات.



- يمكنك اللجوء إلى عدة طرق من أجل دفع الفاتورة كنظام الدفع الإلكتروني من المنازل على طبقًا للخطوات التالية تسجيل الدخول على موقع المصرية للاتصالات، تسجيل رقم التليفون الأرضي بكود المحافظة التابع لها، الضغط على زر دفع الفواتير، الضغط على كلمة سداد، وبعد ذلك ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم يتم إضافة البريد الإلكتروني، ومن ثم يتم الضغط على سدد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد.



- هناك طرق لدفع الفاتورة وذلك من خلال فروع المصرية للاتصالات، مقار شركة المصرية للاتصالات، او عن طريق فودافون كاش، أو عن طريق فوري، أو البريد، وكذلك ماكينات الصراف الآلي "إيه تي إم".



- الامتناع عن سداد فاتورة الاستهلاك لمدة شهر يدفع الشركة إلى تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط بالإضافة إلى قطع خدمة الإنترنت الأرضي نهائيا عن الخط، مع تحميل العميل غرامة في حال التأخر في سداد الفاتورة عن المهلة التي حددتها الشركة بجانب قيمة الفاتورة الأصلية مع قطع الحرارة عن الخط الأرضي نهائيا.



