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الرد الأول من تامر حسني على أزمة حلا شيحة" أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل وشيلتلك مشاهد

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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رد الفنان تامر حسني،  على أزمة حلا شيحة وأكد أنه قام بحذف عدد من مشاهدها ولكن لم يوعدها بحذف الكليب.

وكتب تامر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نهاركم جميل يا أغلى الناس  الحقيقه عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه و كان في بينا كل خير للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست و أشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً و نتناقش بيني و بينك، فا أنا مضطر  أرد هنا برضو".

وأضاف حديثه قائلاً:"أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش اصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي  أوعد و أخلف….. الحقيقه إني إحترمت  كلامي معاكي و وعدتك أشيل مشاهد تانيه طلبتيها و شيلتها بالفعل و شكرتيني عليها و لو حابه تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد اذنك روحي شوفيها في المونتاچ عند الأستاذ عمرو عاكف او كلميه يبعتهالك كلها موجوده ، و بعدين الفيلم بقاله ٣ اسابيع في السينمات و الكليب موجود جوه الفيلم".

وتابع كلامه قائلا: "  هو بالنسبالك الحرام  إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس !!      إنما الكليب يتشاف جوه السينمات  عادي ؟؟؟؟ منطق غريب فعلاً يا حلا ،  و بعدين هو مش أنتي اللي مضيتي عقد و تقاضيتي  عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه  !!!!! هو مش إنتي اللي صورتيه و مثلتيه بنفسك و بمنتهى الرضا ولاّ حد أجبرك   و للتوضيح للجمهور الكريم أنا و المخرجه الأستاذه ساره وفيق بعتنالك و كنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها ، ماكنتيش بتردي علينا و تليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا  ".

وتابع:" إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا و لو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب إنما إنتي فجأه أختفيتي و مكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان آفيش الفيلم أصلًا و مخليتيناش نعرف نعمل آفيش مجمع !!! و بقيتي تقفلي تليفوناتك و تكنسلي علينا كلنا  و بعدين أي فيلم بيبقى ليه خطه مسبقه في الدعايه و انتي عارفاها كويس و وافقتي عليها و دا كليب رومانسي يعني معقول  كنتي عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب و يطلعني بغني و بقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني  مثلاً  هو دا يُعقل ".

وانهي حديثه قائلا: " أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقه و مستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح و اتهامات باطله ليا إحتراماً لحجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني و على فكره انا واثق انك عارفه اني مستاهلش منك كدا و هكتفي بالتوضيح دا و ربنا يهدي الجميع و يكتبلك كل الخير اللهم آمين".

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