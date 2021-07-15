مدير "حياة كريمة": وضع قرى المرحلة الأولى تغير بشكل جذري (فيديو)

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن الوضع في الـ 143 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة تغير بشكل جذري، حيث انخفض معدلات الفقر والبطالة في هذه القرى.





وأشار "جاد الكريم"، خلال اتصال هاتفي المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أنه تم مد القرى بالخدمات التي كانت محرومة منها سواء خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من الخدمات، لافتا إلى أن نجاح المرحلة الأولى من المبادرة كان أحد الأسباب التي دفعت الرئيس السيسي للتوجيه بتطوير الريف المصري بأكمله.



