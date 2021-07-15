Advertisements

مدير "حياة كريمة": وضع قرى المرحلة الأولى تغير بشكل جذري (فيديو)

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، إن الوضع في الـ 143 قرية بالمرحلة الأولى من المبادرة تغير بشكل جذري، حيث انخفض معدلات الفقر والبطالة في هذه القرى.

وأشار "جاد الكريم"، خلال اتصال هاتفي المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أنه تم مد القرى بالخدمات التي كانت محرومة منها سواء خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها من الخدمات، لافتا إلى أن نجاح المرحلة الأولى من المبادرة كان أحد الأسباب التي دفعت الرئيس السيسي للتوجيه بتطوير الريف المصري بأكمله.

وأضاف أن المرحلة الجديدة من المبادرة تركز على تدخلات للحماية الاجتماعية ومد مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجا، معلقا: "عندنا حلم وطموح لتغيير وضع الريف المصري بالكامل خلال الثلاث سنوات القادمة".

أخبار تهمك

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يستعد لخطف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 27 دقيقة

إيفرتون يخطط لضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

المنتج محمد العدل يُطالب حلا شيحة باسترجاع أموال أعمالها الفنية

منذ 37 دقيقة

بـ60 مليون يورو.. ليفربول يتحرك لضم صفقة نارية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 11 ساعة

راندا البحيري تهاجم حلا شيحا: بتتكلمي عن تامر حسني كإنك أحسن منه

منذ ساعة و 19 دقيقة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 19 ساعة

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 15 ساعة

ماندو العدل مهاجمـاً حلا شيحا: لما تتطلقي متقوليش عايزة أمثل

منذ ساعتين و 29 دقيقة

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ ساعة

الرد الأول لوالد هنا شيحة علي تصريحاتها مفاجأة: إيه دخل تامر حسني!

منذ أقل من ساعة

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:27 م

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

المنتج محمد العدل يُطالب حلا شيحة باسترجاع أموال أعمالها الفنية

01:52 م

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

11:28 ص

الرد الأول لوالد هنا شيحة علي تصريحاتها مفاجأة: إيه دخل تامر حسني!

01:35 م

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

11:51 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس