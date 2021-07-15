تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين في نشر أخبار كاذب









قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، تأجيل محاكمة زياد العليمي و٥ أخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات واخبار كاذبة، لجلسة 29 يوليو للاطلاع.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء لاتهامهم بنشر اخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.