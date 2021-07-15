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2000 كرتونة و38 ألف قطعة ملابس من "تحيا مصر" لأهالي قنا

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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استقبل المهندس تامر سعيد السكرتير العام لمحافظة قنا،نائبا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قوافل صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة ضمن مبادرتي " بالهنا والشفا "  و" دكان الفرحة "، وذلك لتوزيع السلع الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية بقريتي حمرا دوم، وأبو حزام بمركز نجع حمادي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. 


هذا وأشاد السكرتير العام للمحافظة  بالدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية في كافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني  في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن صندوق تحيا مصر يجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعي من أجهزة حكومية ومجتمع مدنى وقطاع خاص. 


ومن جانبه أوضح  أحمد خيري مدير إدارة التنفيذ بصندوق تحيا مصر أن القافلة تستهدف 2000 أسرة، بواقع 1000 أسرة بكل قرية، وتحتوى علي مواد غذائية جافة، و38 ألف قطعة ملابس جديدة، و2000 شنطة دواجن بواقع 5 كيلو لكل أسرة بإجمالي 10 طن دواجن.
2000 كرتونة و38 ألف قطعة ملابس من "تحيا مصر" لأهالي قنا
2000 كرتونة و38 ألف قطعة ملابس من "تحيا مصر" لأهالي قنا
2000 كرتونة و38 ألف قطعة ملابس من "تحيا مصر" لأهالي قنا
2000 كرتونة و38 ألف قطعة ملابس من "تحيا مصر" لأهالي قنا
2000 كرتونة و38 ألف قطعة ملابس من "تحيا مصر" لأهالي قنا
2000 كرتونة و38 ألف قطعة ملابس من "تحيا مصر" لأهالي قنا

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