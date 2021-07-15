أحمد فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهته في فيلم "العارف"

كشف النجم أحمد فهمي عن الصعوبات التي واجهته في تقديم شخصية "راضي" بفيلم "العارف" ، عن مشاركته مع النجم أحمد عز.



وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال فهمي:"ربيت ذقني لمدة سنتين، بالإضافة إلى سفري المستمر من بلد إلى آخرى مع فريق العمل" .



وأستكمل فهمي حديثه قائلاً:" سعيد بالعمل مع أحمد عز، أتمنى عمل أشياء كثيرة معه، سعيد بتقدمي للأكشن" .



يذكر أن فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".



















