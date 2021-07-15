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رئيس "النواب" يستقبل وفدًا شبابيًا في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس ‏اليوم الخميس، وفدًا شبابيًا من مصر وقبرص واليونان في إطار أعمال النسخة الشبابية للمبادرة الرئاسية إحياء الجذور، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسفيري قبرص واليونان بالقاهرة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي بالوفد الشبابي، مؤكدًا على أن مصر وقبرص اليونان يمتلكون إرثًا حضاريًا وثقافيًا مُشتركًا يشهد عليه التناغم الإيجابي بين شعوبنا عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن انطلاق تلك النسخة الشبابية من مبادرة إحياء الجذور إنما يمثل دلالة مهمة على دور الشباب في تعزيز جسور الحوار والتكامل بين شعوبنا الصديقة.

كما أكد رئيس مجلس النواب، على أن الطاقات الشبابية الواعدة قادرة على صياغة رؤى مُشتركة تعزز التعاون بين بلادنا تجاه مُختلف التحديات التي تواجهنا، داعيًا الشباب إلى إثراء رؤاهم المُشتركة حيال مختلف القضايا التي تواجه البلدان الثلاثة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

ومن جانبها، وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، بالخارج عميق شكرها، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وكافة أعضاء المجلس، لما يقدموه من تعاون بناء مع وزارة الهجرة في مختلف ملفات عمل الوزارة، مؤكدة على حرصها على تنظيم تلك الزيارة الشبابية في إطار المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور" بهدف الإطلاع على طبيعة الحياة البرلمانية المصرية، والتعرف على التجربة المصرية لمشاركة الشباب في العمل السياسي، مضيفة أن تلك النسخة من المبادرة تُعد فرصة لخلق حوار مستدام بين الجيلين الثاني والثالث من أبناء البلدان الثلاثة حيال التحديات المشتركة.

وعقب اللقاء، تم اصطحاب السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوفد الشبابي المصري القبرصي اليوناني في جولة داخل أروقة مجلس النواب تفقدوا خلالها مُتحف المجلس واستمعوا لشرح حول تاريخ الحياة النيابية المصرية.

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الكلمات المفتاحية

رئيس مجلس النواب الفجر الشباب احياء الجذور

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