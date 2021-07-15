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نشر 25 ألف جندي لقمع المظاهرات في جنوب أفريقيا

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:38 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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نشرت وزارة الدفاع في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، 25 ألف جنديًا للمساعدة في قمع المظاهرات العنيفة التي تشهدها عدة مناطق من البلاد.

 

وأصدر الجيش في جنوب أفريقيا، بيانًا قالت فيه إن جميع جنود الاحتياط المتاحين سيتلقون أوامر بالتحرك، حيث ستُعتبر هذه أكبر عملية عسكرية منذ 27 عاماً من الديمقراطية في جنوب أفريقيا.

 

وكانت وزيرة الدفاع نوسيفيوي مابيسا نكاكولا، أبلغت البرلمان بالعملية في وقت سابق من اليوم، وفقا لما ذكرته شبكة اي ان سي ايه، ولكن مازال يتعين أن يوافق الرئيس سيريل رامافوزا على الخطة.

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نشر جنود جنوب أفريقيا

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