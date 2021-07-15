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خالد سرحان:"اللي مايحترمش الفن يرجع الڤلل اللي كسبها وهصدقه"

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتقد الفنان خالد سرحان الفنانة حلا شيحة بسبب هجومها الشديد على الفنان تامر حسني بسبب تبرؤها من كليب "بحبك"، ومن فيلم "مش أنا" بسبب ادعائها بعدم حذفه للمشاهد الرومانسية التي اتفقت معه عليها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب خالد سرحان منشورًا قال فيه :"اللي مايحترمش الفن يرجع الفلوس والڤلل اللي كسبها من الفن وساعتها هاصدقه".

وكانت الفنانة حلا شيحة قد هاجمت الفنان تامر حسني وصناع فيلم "مش أنا"، وكتب شيحة في منشور عبر حسابها على" إنستجرام"، "أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي".

وأوضحت أنها شعرت بالحزن بسبب الكليب الذي وصفته بأنه ليس مرضياً لله، مضيفة:"بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت عن المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن".

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