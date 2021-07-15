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255 ألفا و353 طالب أدبي يؤدون امتحان الجغرافيا في سادس أيام الامتحانات

الخميس 15/يوليو/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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أدى 255 ألفا و353 طالبا/طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة الجغرافيا، وذلك في اليوم السادس من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالي 2020/2021، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، واختبار مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية)  بإجمالى 1179 طالبا/طالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية؛ للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان. 

وأكد حجازى أن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (33) حالة وهم:

- الطالب "م.ع.ا" بإدارة الأقصر بمحافظة الأقصر، نظرًا لحيازة جهاز تابلت بشريحة خارجية ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالبة "س.ع.ف" بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة "س.أ. ل" بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط جهاز محمول بحوزة الطالب.

- الطالب "أ.م.أ" بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط جهاز محمول. 

- الطالب "ع.ع.ز" بإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط جهاز محمول بحوزة الطالب.

- الطالب "ن.ف.أ" بإدارة حلوان التعليمية بمحافظة القاهرة نظرًا لمحاولة الغش الإلكتروني عن طريق المحمول.

- الطالب "ص.م.أ" بإدارة كفر سعد بمحافظة دمياط نظرًا لضبط محاولة غش على تليجرام.

- الطالب "ح.م.م" بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محمول وإثارة شغب باللجنة.

- الطالب "ي.ج.ج" بإدارة الغنايم محافظة أسيوط نظرًا لضبط جهاز تابلت مهكر من خارج المنظومة.

- الطالب "أ.ت.ع" بإدارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نظرا لضبط جهاز تابلت مهكر من خارج المنظومة.

- الطالب "م.ع.أ" بإدارة شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية نظرا لضبط جهاز تابلت مهكر من خارج المنظومة.

- الطالب "م.ح.ع" بإدارة ساحل سليم بمحافظة أسيوط نظرًا لضبط جهاز تابلت مهكر من خارج المنظومة.

- الطالب "أ.ح.م" بإدارة كفر الزيات بمحافظة الغربية نظرًا  لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة "ن.س.م" بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة "د.ع.ع" بإدارة القرنة بمحافظة الأقصر نظرًا لضبط محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة "د.خ.م" بإدارة سوهاج التعليمية بمحافظة سوهاج نظرًا لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة "ب.ب.ا" بإدارة حدائق القبة بمحافظة القاهرة نظرًا لضبط سماعة بالإضافة إلى  شريحة إلكترونية لمحاولة الغش.

- الطالبة "ش.ر.ع" بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالبة "م.ج.ع" بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط جهاز محمول ومحاولة الغش.

- الطالب "م.أ.ع" بإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية نظرًا لضبط تابلت مهكر من خارج المنظومة.

- الطالب "م.و.ف" بإدارة ميت غمر بمحافظة الدقهلية نظرًا  لضبط جهاز تابلت مهكر ووجود جروبات غش على الجهاز.

- الطالب "أ.م.ع" بإدارة أشمون التعليمية بمحافظة المنوفية نظرًا  لوجود جهاز تابلت مهكر ووجود شريحة.

- الطالب "ع.أ. أ" بإدارة دسوق التعليمية بمحافظة كفر الشيخ نظرًا لضبط جهاز تابلت ومحاولة الغش.

-الطالب "ع.ف.م" بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط جهاز تابلت ومحاولة الغش.

- الطالب "أ.ف.ج" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة نظرًا لضبط جهاز تابلت ومحاولة الغش.

- الطالب "م.أ.س" بإدارة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد نظرًا لضبط ماستر كارت وسماعة.

- الطالب "أ.و.ف" بإدارة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد نظرًا لضبط محمول داخل تابلت ومحاولة الغش.

- الطالب "ع.ح.أ" بإدارة أوسيم بمحافظة الجيزة نظرًا لمحاولة الغش بجهاز التابلت.

- الطالب "أ.أ.م" بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محاولة غش بالمحمول.

- الطالب "أ.أ.أ." بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محاولة غش بالمحمول.

- الطالب "م.أ. أ" بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محاولة غش بالمحمول.

- الطالب "م.أ.ع" بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محاولة غش بالمحمول.

- الطالب "م.أ.م" بإدارة شرق الزقازيق بمحافظة الشرقية نظرًا لضبط محاولة غش بالمحمول.

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

جدير بالذكر أن يوم السبت  الموافق 17 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "الكيمياء" بإجمالي عدد 393 ألفا و883 طالبا/طالبة، ويؤدى طلاب  الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)،  بإجمالى 225 طالبا/طالبة.

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